Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı ile ilgili detayları ve son gelişmeleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün açıkladı. Bakan Koca, "Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır." dedi. Sağlık Bakanlığı personel alımı detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADROLARI

"11.000’i Hemşire, 1.600’ü Ebe ve 4.687’si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz" diyen Bakan Koca, "Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONE ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Koca, personel alımı için tercih kılavuzunun, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri tercihlerin yapılacağını belirtti. "Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz." diyen Koca, 14.000 sürekli işçi alımı başvuruları için de "26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden yapılacak" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, sözlerini "Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." şeklinde sonlandırdı.