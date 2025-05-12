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        Haberler Bilgi Gündem Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekim tarihi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları 5-9 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. İŞKUR üzerinden tamamlanan başvuruların ardından, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Güvenlik görevlisi, aşçı, klinik destek elemanı ve temizlik görevlisi gibi alanlara yapılacak işçi alımında, kura sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı kura çekim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 21:05 Güncelleme: 12.05.2025 - 21:05
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        • 1

          5 Mayıs'ta başlayan Sağlık Bakanlığı 3 bin 658 işçi alımı başvuruları 9 Mayıs tarihinde sona erdi. Belirtilen tarih aralığında İŞKUR üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemine aldı. Noter huzurunda gerçekleşecek kura çekiminin ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarıyla isim listesi açıklık kazanmış olacak. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 3 BİN 658 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 5 Mayıs-9 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı.

        • 3

          İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız) ve aşçı kadrolarına alım yapılacak.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılacak 3 bin 658 işçi alımı için başvuruların sona ermesinin ardından gözler kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi.

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde noter huzurunda gerçekleşecek.

        • 5

          İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 30 Mayıs tarihinde açıklanacak.

          Gerçekleşecek kura çekiminin ardından kura sonuçlarına göre isim listesi duyurulacak.

          Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak.

        • 6

          İŞÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

          Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan listesine göre alımlar, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illerine yapılacak.

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