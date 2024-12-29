Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuru tarihleri ve şartları
Sağlık Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Farklı branşları kapsayan bu alımla, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve koşulları yakından takip ediliyor. Sağlık alanında çalışmayı hayal eden binlerce kişi, bu fırsatı değerlendirmek için hazırlık yapıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler? İşte merak edilenler...
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Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 kişilik dev bir kadro alımı için harekete geçti. Resmi Gazete'de duyurulan bu karar, sağlık sektöründe çalışmayı hedefleyen binlerce kişi için umut ışığı oldu. Farklı meslek gruplarını kapsayacak olan alımlarda, başvuru takviminin açıklanması heyecanla bekleniyor. Sağlık alanında yeni bir kariyer hedefleyenler için bu süreç büyük önem taşıyor. İşte kadro ve branş dağılımı bilgisi...
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SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ GAZETE'DE!
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Kılavuzun yayımlanmasıyla başvuru tarihleri de belli olacak. Geçtiğimiz yıllar ÖSYM tarafından belirlenen kılavuzla başvurular alınmıştı. Bu yıl da ÖSYM kılavuzuyla gerçekleştirilmesi bekleniyor.
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.