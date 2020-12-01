Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)

fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere personel ataması yapılacak. Adaylar, 1-7 Aralık 2020 tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. KPSS-2020/14 yerleştirme tercihi yap!

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı, 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı için, 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığı'na teslim edildiğini duyurmuştu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) internet sitesi üzerinden yapılacak yerleştirme tercihleri başladı.

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel yerleştirmesi için KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu yayımlandı.

2020-KPSS/14 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih yapacak olan adaylar için tercih süresi 1-7 Aralık olarak belirlendi. 7 Aralık 2020 saat 23.59'da sona erecek tercihler için adayların başvuru şartlarını ve yerleştirme detaylarını öğrenebilmek için tercih kılavuzunu incelemesi gerekiyor.

2020-KPSS/14 TERCİH YAP

Tercih Yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinde bulunan "ADAY İŞLEMLERİ" bölümünden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapabilir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI İÇİN 2020-KPSS/14 YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ