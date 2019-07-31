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Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alacak! Tercih dönemi ne zaman? Başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Haberin ardından milyonlarca aday, başvuru ve alım şartlarını araştırmaya başladı. Peki hangi kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılacak? Tercih kılavuzu nerede yayımlanacak? Tercihler hangi tarihler arasında yapılacak? Başvuru ve personel alım şartları neler? Merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde...

31.07.2019 - 04:48 | Güncelleme: AASağlık
sağlık bakanlığı personel alımı

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

AA'nın haberine göre; Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 BİN KADRODAN 6 BİN 835'İ HEMŞİRE

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVANBRANŞÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM
Biyolog 30 (Lisans)30
Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans)32
Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans)18
Diyetisyen 160 (Lisans)160
Ebe 1000 (Lisans)1000
Fizyoterapist 400 (Lisans)400
Hemşire 5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim)6835
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans)21
Odyolog 82 (Lisans)82
Perfüzyonist 40 (Lisans)40
Psikolog 170 (Lisans)170
Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans)22
Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans)190
Sağlık TeknikeriAdli Tıp20 (Ön Lisans)20
Sağlık TeknikeriAğız Diş Sağlığı109 (Ön Lisans)109
Sağlık Teknikeri 74Ameliyat73 (Ön Lisans)73
Sağlık TeknikeriAnestezi192 (Ön Lisans)192
Sağlık TeknikeriÇevre Sağlığı68 (Ön Lisans)68
Sağlık TeknikeriDiş Protez74 (Ön Lisans)74
Sağlık TeknikeriDiyaliz85 (Ön Lisans)85
Sağlık TeknikeriEczane95 (Ön Lisans)95
Sağlık TeknikeriElektronörofizyoloji23 (Ön Lisans)23
Sağlık TeknikeriEvde Bakım82 (Ön Lisans)82
Sağlık TeknikeriFizik Tedavi70 (Ön Lisans)70
Sağlık Teknikeriİlk ve Acil Yardım807 (Ön Lisans)807
Sağlık Teknikeriİş ve Uğraşı Terapisi12 (Ön Lisans)12
Sağlık TeknikeriLaboratuvar181 (Ön Lisans)181
Sağlık TeknikeriOdyometri71 (Ön Lisans)71
Sağlık TeknikeriOrtopedi66 (Ön Lisans)66
Sağlık TeknikeriPatolojik Anatomi33 (Ön Lisans)33
Sağlık TeknikeriRadyoterapi25 (Ön Lisans)25
Sağlık TeknikeriRöntgen237 (Ön Lisans)237
Sağlık TeknikeriTıbbi Sekreter264 (Ön Lisans)264
Sağlık TeknikeriYaşlı Bakım5 (Ön Lisans)5
Sağlık TeknisyeniAnestezi34 (Ortaöğretim)34
Sağlık TeknisyeniÇevre Sağlığı15 (Ortaöğretim)15
Sağlık TeknisyeniDiş Protez12 (Ortaöğretim)12
Sağlık Teknisyeniİlk ve Acil Yardım193 (Ortaöğretim)193
Sağlık TeknisyeniLaboratuvar32 (Ortaöğretim)32
Sağlık TeknisyeniRöntgen57 (Ortaöğretim)57
Sağlık TeknisyeniTıbbi Sekreter65 (Ortaöğretim)65
  

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

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