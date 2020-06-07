Bakan Koca'dan Moda Sahili'ndeki görüntülere tepki

İstanbul'un da aralarında bulunduğu 15 ilde hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından gece saatlerinde yüzlerce genç, Kadıköy Caddebostan Sahili ve Moda Sahiline akın etti.
koronavirüs salgınına aldırmadan müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafe kuralını hiçe saydı, maske takmayı unuttu.
Bazı gençler, sahile masa kurarak çeşitli oyunlar oynadı.
BAKAN KOCA'DAN TEPKİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, "Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladıö Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
"HADDİNDEN FAZLA KALABALIK"
Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili'ne vakit geçiren Burak Oltulu, “Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Bu hafta sokağa çıkma yasağı olabilirdi ama insanlar da çok sıkıldı. Motive olma açısından iyi oldu diye düşünüyorum. Normal şartlarda yasak devam etse daha iyi olurdu. Şuanda ortamda gençler var. Akşamdan beri buradalar. Ben geleli yarım saat oldu. Bazı insanlarda maske yok. Caddede birkaç görevli memur gördüm denetim yapıyorlar ama yetersiz kaldıklarını gözlemledim" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamalıydı, esnaf zor durumdaydı ama denetimler de yapılmalıydı. Zaten işe gidiyoruz. Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!