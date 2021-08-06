Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde, Yalova'da en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'e ulaştığı bilgisi yer alıyor.

BAKAN KOCA: YALOVA ARTIK MAVİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "YALOVA, %75’in üstüne çıkan ilk doz aşılanma oranıyla düşük riskli iller kategorisinde yerini aldı. Covid-19 Risk Haritamızda Yalova artık MAVİ" ifadelerini kullandı.