Ben rakamları şeffaf bir şekilde ilk günden itibaren veriyorum. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeyi yakinen görüyor olmalısınız. Her geçen gün dünyada nasıl artış olduğunu görüyorsunuz. Bizdeki ölüm vakalarının da artık düşmeye başladığını görüyoruz. Tarama ile birlikte vaka sayısında kısmen artış olduğunu görüyoruz, ama orada da düşüş olduğunu görüyoruz. Hastaneye gelen şüpheli vakalar dahil olmak üzere artış hızının çok düştüğünü. Yoğun bakıma yatışların düştüğünü. Entübe olan hastaların artış oranının giderek düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesi ve Amerika dahil olmak üzere vatandaşına sağlık sistemine bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülke olmadığını söylemek istiyorum.

"BİRÇOK ÜLKE BU İLACI BULMAK İSTİYOR! BİZ 1 MİLYON İLACI DEPOLADIK"

Şüpheli olan her hastamıza ücret almadan erken dönemde, ki dünyanın çok önemsediği ve her geçen gün 'biz bununla ilgili etkili ilaç bulduk' yaklaşımlarını biliyorsunuz. Biz bu ilacı vaka görülmeden önce 1 milyona yakın kutuyu depoladık. Birçok ülke şu an bu ilacı kullanma noktasında çaba içinde. Bizde 1 milyonu depoda olduğunu söylemek istiyorum. Birçok ülke halen bu ilacı entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı tecrübe ediyor. Ama Bilim Kurulu erken dönemde bu ilacın faydalı olacağını ve özellikle virüsün vücuda gireceğini önlediğini söylüyor. Biz zaten sağlık kuruluşlarına ücretsiz veriyoruz. Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerden hatta Avrupa ülkelerinden en az iki kat iyiyiz.

"BİZ ÜCRETSİZ VERİYORUZ! AVRUPA ÜLKELERİNDEN EN AZ İKİ KAT İYİYİZ"

"HASTANELERİMİZDE HER ODAYI YOĞUN BAKIM OLARAK KULLANABİLİRİZ"

Şehir hastaneleriyle ilgili çok efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şeklinde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada olmadığı şeklinde yatak kapasiteleriyle şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok.

"1 MİLYON 100 BİN SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZLA DA GURUR DUYMALIYIZ"

Bu dönemde izolasyon son derece önemli, lütfen dışarı çıkmayın, çıkmak durumunda olursak maske kullanın. Maskeyi pamuklu kumaştan çok rahattan yapılabilir. Dışarı çıkmışsak maskemizi kullanılıyor olmalıyız. Sağlık sistemimiz boyutuyla biz erken tanıyı gören, erken dönemde tedaviye hemen başlayan, yoğun bakım kapasitesiyle yeterli altyapıya sahip nadir bir ülke olduğumuzu bilelim ve ülkemizle bu anlamda gerçekten gurur duyalım. Sağlık çalışanlarımızla da gurur duyalım.