Bakan Koca'dan dikkat çeken mesaj: Az kaldı

Geçtiğimiz günlerde sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin yönetmeliğin 15 Ağustos'ta devreye gireceğini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çekici bir paylaşım geldi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: Carpe Diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir