Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan toplantıda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınıyor.

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından saat 19.00'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulunacak.

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