Sağlık Bakan Yardımcısı Tolunay, Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nda konuştu

Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu"nun açılışında konuşan Tolunay, Türkiye'nin 2020'nin ilk günlerinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinden en az etkilenen ülkelerden birisi olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık personelinin bu süreçteki en önemli güçleri olduğunu aktaran Tolunay, pandemiyle mücadelenin hiçbir döneminde başta ventilatör olmak üzere, hastane, yoğun bakım yatağı, tanı kiti, kişisel koruyucu ekipman, tıbbi cihaz ve ilaç sıkıntısı yaşanmadığını aktardı.

Tolunay, "Devletimizin tüm birimlerinin büyük bir ahenk içerisinde yürüttüğü takım çalışmasında kamu ve özel sektör sağlık temsilcileri büyük bir başarı hikayesine birlikte imza attılar. Bu hikaye halen de devam etmektedir." dedi.

Yerli ve milli imkanlar ile ventilatör, tanı kiti, ilaç, maske, tulum gibi koruyucu ekipmanların sürecin başından beri üretilebildiğini aktaran Tolunay, şunları kaydetti:

"Yerli aşımız TURKOVAC için de geçtiğimiz hafta içinde acil kullanım onayı almak için bir başvurumuz oldu. Bunu da sizinle paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi yerli aşımız TURKOVAC sadece ülkemiz vatandaşlarına değil, tüm insanlığın kullanımına açılacaktır. Bu pandemi, ülke sağlık sistemleri için önemli bir sınama olmuştur. Diğer yandan da insanlığın karşı karşıya kaldığı salgın ve doğal afet gibi durumlar, dayanışma içerisinde hareket etmenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Özellikle tedarik konusunda yaşanan sıkıntılar pandemiyle mücadeleyi doğrudan etkilemiştir. Türkiye Cumhuriyeti olarak tedarik konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu süreçte ülkemizdeki ihtiyaçları karşıladığımız gibi başta kardeşlerimiz olmak üzere diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların pandemi ile mücadelesine de ciddi destek verdik. Bu desteklerimiz de şu an için devam etmektedir. Şu anda tüm dünyada olduğu gibi aşılama çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız. Birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak toplamda 120 milyon dozun üzerinde aşılama yapmış durumdayız."

- "Amacımız, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak"

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, "Türkiye'nin sağlık alanında var olan potansiyeli, pandemi döneminde bir kez daha kendisini göstermiştir. Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nu düzenleme amacımız, karşılıklı olarak kazan-kazan anlayışı çerçevesinde her iki müttefik ülkenin mevcut sağlık pazar payı potansiyelini daha ileriye götürmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamaktır." şeklinde konuştu.

Bakanlıklarına bağlı özel bir şirket statüsünde olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (USHAŞ) pandemi sürecinde hem ülke içindeki ihtiyaçların karşılanmasında hem de diğer ülkelere sağladığı destek ve kolaylık ile hayati bir rol oynadığını ifade eden Tolunay, şöyle devam etti:

"Ülkemiz kamu ve özel sağlık tesislerinde verilen kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmet sunumu, birçok ülke tarafından dikkatle izlenmekte ve ülkemizde ağırladığımız uluslararası hasta sayısı da günden güne artmaktadır. Uluslararası hasta tedavisiyle birlikte sağlık yatırımları ve hizmet alımlarıyla ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme alanlarında da ülkemizin sizler için önemli bir ticari partner olduğunu ve bu alanda ortak iş birliğimizi artıracak faaliyetlere hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Değinmek istediğim diğer önemli bir konu ise Sağlık Bilgi Sistemleri. Sağlık bilişimi ve sağlık dijitalleşmesi adına geldiğimiz noktada, dünyaya örnek teşkil edecek tüm hizmet süreçlerimizi birbirine entegre ettiğimiz ve hem vatandaşımızın hem sağlık personelimizin hizmetine sunduğumuz çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde yürütmekteyiz."

Doç. Dr. Tolga Tolunay, geçen ay Antalya'da 7'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı" ile bu alandaki öncülüğü perçinlediklerini, dijital hastane açısından HIMSS mükemmeliyet seviyesi olan "Seviye 7" sayısına sahip hastane sayısının beş olduğunu aktardı.

Bu sayının Avrupa'nın tamamında 5 olduğu dile getiren Tolunay, bunun yanı sıra validasyonunu tamamlayarak seviye 6 konumuna gelen hastane sayısının da 62 olduğunu ifade ederek, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 2'sinin "Seviye-7" noktasına geldiğini, 14'ünün de "Seviye-6" düzeyinde bulunduğunu söyledi.

Doç. Dr. Tolga Tolunay, formun gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyor ve inanıyorum ki bu etkinlik her iki taraf için de yeni fırsatların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Devamlılığını son derece önemli bulduğum bu İş Forumu'nun ikincisinin de İngiltere'de yapılması hususunu da değerlendirmelerinize sunuyorum. Sağlık Bakanlığı olarak sağlık alanında her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu, bu ve benzeri etkinlikleri her zaman destekleyeceğimizi bir kez daha ifade ediyor, katılımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum."