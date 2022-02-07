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Safranbolu'nun tarihi yerleri havadan görüntülendi

Dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında olan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi yapılardan Cinci Hanı, Sadrazam camileri, Hükümet Konağı ve Yemeniciler Arastası'nın havadan görüntüleri çekildi

07.02.2022 - 17:35 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beyaz örtüyle kaplanan tarihi mekanların havadan çekilen görüntüleri farklı görüş imkanı sunuyor.

  • AA'nın haberine göre Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarından Osmanlı dönemi han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra birbirinden güzel konaklara sahip Safranbolu, Türkiye'deki korunması gereken yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındırıyor.

  • Kültür turizminin başkenti olarak bilinen ve dünyanın en iyi korunan ilk 20 kenti arasında bulunan Safranbolu'daki tarihi yapılar, kentte etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

  • Sultan 1. İbrahim zamanında Safranbolulu Molla Hüseyin Efendi tarafından 1645'te büyük kanyonun üzerine Osmanlı şehir hanlarının klasik plan şemasına göre yapılan ve avlusunda havuz bulunan Cinci Han, beyaz örtüyle seyrine doyumsuz manzara edindi.

  • Osmanlı padişahlarından 3. Selim döneminde sadrazamlık yapan İzzet Mehmet Paşa'nın 1796 yılında İstanbul'daki Nuruosmaniye Camisi'nin adeta küçük modelini inşa ettirdiği, adını taşıyan cami ile IV. Mehmet zamanında Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık yapan Köprülü Mehmet Paşa'nın 1661'de adına yaptırdığı cami, yağan karla ayrı güzelliğe büründü.

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