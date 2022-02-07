Osmanlı döneminde ordu için ayakkabı üretmek üzere 361 yıl önce kurulan, esnafın ürettiği kusurlu pabuçların ibret olsun diye dama atılmasıyla pabucu dama atıldı deyiminin ortaya çıktığı rivayet edilen Yemeniciler Arastası da yerli ve yabancı misafirlere kar manzarasıyla eşsiz güzellikler sunuyor.