Safiye Soyman, oğlu için dua istedi
Safiye Soyman, geçtiğimiz yıl kaybettiği oğlu Harun Akaröz'ün Bodrum'daki mezarlığını ziyaret etti. Soyman; "Dualarınızı esirgemeyin" dedi
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 28 Temmuz 2024'te hayatını kaybetmişti.
47 yaşında vefat eden Akaröz'ün cenazesi, Gündoğan Belde Mezarlığı'na defnedilmişti.
Soyman, oğlunun mezarını ziyaret etti.
Oğlunun mezarı başında video paylaşan Soyman; "Oğluma, mezarına ziyarete geldim, kavuştum... Çocuğumun bir kedisi var, o kedisi hiç başından eksik olmaz. Ona hep sahip çıkmıştır. Öldüğünden beri Bodrum'da. Zaten o melek oldu. Mekânı cennet olsun. Dualarınızı esirgemeyin. Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.