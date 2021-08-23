Klipte kızıyla oynadı

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"Duydun Mu Yar"ın çekimlerini Bodrum'daki bir otelde gerçekleştiren Safiye Soyman, klipte kızı Ümran Akaröz ile karşılıklı oynadı. Hareketli şarkısına rengarenk bir klip çeken Soyman, yeni klip heyecanını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.



Sözü ve müziği Mine Kılıç'a, müzik yönetmenliği Emircan Korkmaz ve Adem Çelik'e ait olan "Duydun Mu Yar"a Erkan Nas yönetmenliğinde klip çekildi.