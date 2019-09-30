Safer ayı nedir? sorusu ve Safer ayı ile ilgili detaylar, Hicri takvime göre bugün başlayan Safer ayı nedeniyle merak ediliyor. Hicri takvimin 2. ayı olan Safer ayı, Muharrem ayından sonra gelir. Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylenir. Peki bu doğru mu? İşte Safer ayı ile ilgili detaylar...

SAFER AYI NEDİR?

Safer, kameri/hicri takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer kelimesi sözlükte "boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık" anlamlarına geliyor.

SAFER AYININ UĞURSUZ VE MUSİBET AYI OLDUĞU SÖYLENTİSİ DOĞRU MUDUR? BU AYA ÖZEL İBADET YA DA DUA VAR MIDIR?

Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup (Ebu Davud, Tıb, 24),dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19). Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.