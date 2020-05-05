Filmimizin galasını Levent'teki bir alışveriş merkezinde yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz.

Galaya binlerce insan geldi. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık.