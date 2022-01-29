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Şafak Mahmutyazıcoğlu kimdir, kim öldürdü ve katili yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu nereli, eşi kimdir ve neden öldü? Ünlü avukatı kim vurdu ve neden öldürdü?

Şafak Mahmutyazıcoğlu kimdir, kim öldürdü ve katili yakalandı mı? Şafak Mahmutyazıcıoğlu kaç yaşındaydı?

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz gün uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreni memleketi Rize'de yapıldı ve son yolculuğuna uğurlandı. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü ve kim öldürdü sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, detaylar...

29.01.2022 - 14:51 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Ünlü avukatın cenaze töreni dün memleketi Rize'de yapıldı ve son yolculuğuna uğurlandı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi.

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    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ VE KATİLİ KİM?

    Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, gündemi de derinden sarstı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve kim öldürdü konusuyla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetinde şüphelilerin yakalanmasının ardından açıklama yaptı.

    İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, katili yakalandı mı ve kim öldürdü konusuyla ilgili son gelişmeler

  • ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

    Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı ve vefat ettiğinde 42 yaşındaydı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2021'in Haziran ayında sunucu Ece Erken ile nikah masasına oturmuştu.

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  • ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU NASIL ÖLDÜ?

    Eski Beşiktaş yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

  • 65 BİN LİRALIK ALACAK İDDİASI

    DHA'nın haberine göre; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı detayları da ortaya çıktı. Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

    Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

    Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

  • 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

    İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde aralarında Kadir Yasak'ın da bulunduğu 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

    Bakırköy'de ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Beşiktaş Spor Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 11 şahıs tespit edildi.

    Operasyonda kasten öldürme eylemini gerçekleştiren Kadir Yasak ve Ali Yasak'ın da aralarında bulunduğu 11 şahıs 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

    Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan Kadir Yasak'ın Büyükçekmece'de günü birlik bir evde yakalandığı öğrenildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

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