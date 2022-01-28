Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, olayla ilgisi oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 6 kişiden 2'si Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

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ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ VE KATİLİM KİM?

Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü, gündemi de derinden sarstı. Bu noktada, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında, neden öldü ve kim öldürdü konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği gibi, ünlü isim, avukatlık mesleğini yapıyordu.

İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, neden öldü ve kim öldürdü konusuyla ilgili bilgiler