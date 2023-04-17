Etkinlikte konuşan Safa Önal, geceyi düzenleyen 'SENARİSTBİR'e teşekkür ederek, "Bu gecenin düzenlenmesinde emeği geçen ilk kişi Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent Bey'dir. Onunla başladı. O bu işin üzerine gitti. Anlayışla ve ciddiyetle bizim meselelerimizi takip etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SİZİN YAZDIĞINIZ SENARYOLARLA ÖDÜLLER ALDIM"

Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent'in telgrafının okunduğu etkinlikte, usta oyuncu Türkan Şoray da videolu mesaj gönderdi. Şoray mesajında, Safa Önal'ın sinemaya çok emek verdiğini belirterek, "Yüzlerce senaryo yazdınız. Gece, gündüz çalıştınız. Benim için de çok güzel senaryolar yazdınız. Benim sinema kariyerimde, sizin yazdığınız senaryolar çok önemli bir yer tutuyor. İlk dostluğumuz 'Vesikalı Yarim'le başladı. O kadar güzel bir senaryoydu ki... Sizin yazdığınız senaryolarla ödüller aldım. Size hep teşekkür ettim, yine teşekkür ediyorum. Yazdığınız senaryolarla meslek hayatıma katkılarınızdan dolayı sizi sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki Türk sinemasında varsınız" ifadelerini kullandı.

Usta senarist, gecede çok bekletildiğini ve yorulduğunu dile getirerek, etkinliği terk etti.

Safa Önal'ın üst jüri olarak seçtiği on ulusal film içinden 'Safa Önal Seçkisi İçinden En İyi Senaryo' ödülü 'Züğürt Ağa'ya, 'En İyi Safa Önal Senaryosu' ödülü ise 'Vesikalı Yarim' filmine verildi.

Gecede ayrıca emektar senaristler Erdoğan Akduman, Nuran Devres, Mehmet Aydın, Macit Koper, Kandemir Konduk ve Işıl Özgentürk'e 'Emek Ödülü' takdim edildi.