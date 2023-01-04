Son yolculuğuna uğurlandı

Sadun Aksüt'ün sevenleri ve öğrencilerinin katıldığı programda konuşan İTÜ Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Ali Tüfekçi, hocalarıyla usta çırak ilişkisi bulunduğundan bahsetti.

Ali Tüfekçi, "Onların derslere girişlerinden, tamburu eline alışlarından, makamı öğretişlerine kadar sanki hep anlattıkları bizim hayatımızın en önemli düsturları oldu. Onlardan sanatın yanında musiki ahlakını, insanlığa dair zarafeti ve estetiği aldık. Sadun Hocamız da okulumuzun kurucu üstatlarından ve okulumuzun bugünlere gelmesinde çok emekleri olan bir duayenimizdi" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ ONUN FİKRİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Tüfekçi, İTÜ Devlet Konservatuvarı'nın çok önemli bir maya ile kurulduğuna işaret ederek, "Biz hep güzele ve kaliteye talip olduk. Hiçbir zaman popülizme talip olmadık. Hocalarımızdan hep işin özünü, ruhunu, saygınlığını öğrendik. Sadun Aksüt Hocamızın bizlere kattığı şey, bir çeşme gibi uzun yıllar, oluk oluk, bir derya gibi akacaktır. Öğrencileri onun fikrinde yaşamaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.