Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finalde!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Sadık Savaş ve Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan para okçuluk klasik yay karışık takımımız yarı finalde Slovenya'yı 5-4 yenerek finale yükseldi
Giriş: 05.09.2024 - 18:05 Güncelleme: 05.09.2024 - 18:07
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Türkiye, finale çıktı.
Invalides'te düzenlenen para okçuluk branşında klasik yayda takım müsabakasında Türkiye, yarı finalde Slovenya'yla karşılaştı.
Sadık Savaş-Merve Nur Eroğlu'ndan oluşan milli takım, rakibini 5-4 yenerek finale yükseldi.
Türkiye, altın madalya maçında bugün TSİ 18.35'te İtalya'yla karşılaşacak.
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