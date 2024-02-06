'Sadık Ahmet' gösterimden kaldırılacak

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Gösterime cuma günü giren 'Sadık Ahmet' adlı sinema filmi cuma gününden itibaren gösterimden kaldırılacak. TRT ortak yapımı filmin yapım şirketi MCG Film, bu konuda bir açıklama yaparak gösteriminin sadece bir hafta olacak olması hakkında şunlar belirtildi; "Aşağıdaki duyuru bildirisinde de belirtildiği gibi filmimiz bir hafta süreyle vizyonda kalacak olup 9 Şubat tarihinde vizyondan kalkacaktır. Filmimiz bir hafta vizyonda kalacağı için bu bir haftalık süreç boyunca gerçekleşen seyirci sayıları bir sonraki uzun vizyon sürecindeki izleyici sayılarına dahil edilerek paylaşılacaktır.

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Hakan Yonat'ın yönettiği filmde başrolleri; Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Taner Rumeli ve Renan Bilek paylaştı. Batı Trakya Türklerinin yaşadığı zulme karşı Doktor Sadık Ahmet’in verdiği mücadele anlatıldığı filmin senaryosun Mert Dikmen yazdı.