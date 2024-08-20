Sadettin Pasha'nın malikanesine baskın: 7 çete üyesi tutuklandı
Bursa merkezli 2 ilde iş insanlarını haraca bağlayıp iş yerlerini kurşunlatan çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. "Kuyu-18" adı verilen operasyonda aralarında çetenin lideri Sadettin Pahsa'nın da olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, liderliğini Sadettin Pahsa'nın yaptığı Kuyu-18 operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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Bursa'da 6 aydır sürdürülen fiziki ve teknik takibin ardından il merkezinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, iş insanlarını haraca bağlamak, iş yerlerini kurşunlamak, sözde mahkeme kurarak şahıslar arasındaki alacak-verecek konularına dahil olup haksız menfaat temin etmek, yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirmek suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.
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Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona, Bursa ve İstanbul'da 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
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Yapılan aramalarda, 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 275 adet tabanca fişeği, 25 adet kartuş ele geçirildi.
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Operasyonda çete lideri Saadettin Pasha'nın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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Örgüt liderinin Mudanya Göynüklü'deki havuzlu malikanesi ise dikkat çekti.
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Operasyon anları da kameraya yansıdı.