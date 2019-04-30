30 NİSAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fransa'da polisler arasında görülen intihar vakalarındaki artış, hükümeti harekete geçirdi. Polislere yardımcı olmak üzere emniyet teşkilatı içerisinde intiharı önleme birimi kuruldu. Fransız hükümetinin adımı, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında polise yönelik intihar çağrılarına verilen tepkilerin gölgesinde geldi. Fransa'da savcılık, eylemcilerin gösteriler sırasında polisi intihara teşvik edebilecek nitelikte slogan atması üzerine soruşturma başlatmıştı.
POLİS YOĞUN BASKI ALTINDA
Polis sendikaları, geçen kasım ayında başlayan ve çoğu zaman çatışmalara sahne olan gösteriler nedeniyle polislerin yoğun baskı altında olduğunu söylüyor. Yılın dördüncü ayı itibariyle Fransa'da 28 polis memurunun intihar ettiği belirtiliyor.
GEÇEN YIL 35 POLİS İNTİHAR ETTİ
Alman basın organı Deutsche Welle'in (DW) haberine göre bu rakam geçen yıl 35 olarak Fransız İçişleri Bakanlığı'nın verilerine geçmişti. Akaryakıt zammına tepki amacıyla başlatılan Sarı Yeleklilerin eylemleri, kısa sürede hayat pahalılığının protesto edildiği geniş katılımlı eylemlere dönüşmüştü.
İntihar vakalarını önleme amacıyla çalışacak olan birimin açılışında konuşan Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "Korkuyu, utancı ve sessizliği kırmamız gerekiyor" dedi. Polis intiharları ile mesleğin fiziksel ve duygusal zorlukları arasında bağ olduğuna dikkat çeken Castaner, "'Bu ölümlerin görevle alakası yok, kişisel bir mesele' sözünü duymak istemiyorum" diye konuştu.
SALDIRILAR SONRASI SİLAH TAŞIMA YETKİSİ
Fransız İçişleri Bakanı, Paris'te 2015'te yaşanan terör saldırılarının ardından polislere silahlarını evlerine taşıma yetkisi verilmesinin ölümlerin artmasına neden olduğu yönündeki iddiaya karşı çıktı. Castaner, "İntiharlarda silah kullanımı 10 yıl içerisinde değişmedi" dedi. Castaner, başka ülkelerin polis güçlerinde uygulanan prosedürleri inceleyeceklerini de söyledi.
NEDENİ: GÜVENLİĞİ SAĞLAMA KAYGISI
Sendika yetkilileri ise Sarı Yeleklilerin eylemleri nedeniyle güvenliği sağlama kaygısı nedeniyle intiharların arttığını aktarıyor. Fransız polisi arasında artan intihar vakalarını, Ulusal Polis şefi Eric Morvan da 150 bin polis memuruna gönderdiği mektupla gündeme taşımıştı. Morvan mektubunda, "Bu korkunç olayda kişinin taşıdığı sorumluluk, bizi kendi sorumluluğumuzdan muaf kılmıyor" ifadesine yer vermişti.
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