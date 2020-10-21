Türk mutfağının lezzet ikonu, sofraların vazgeçilmezi mercimek çorbası herkes tarafından severek, afiyetle tüketilen bir çorba... Siz de enfes bir mercimek çorbası hazırlayabilir, konuklarınıza ikram edebilirsiniz. Peki mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Sade Mercimek Çorbası Malzemeler:

2 su bardağı mercimek

4 su bardağı su

5 su bardağı tavuk suyu

1 çorba kaşığı tereyağı

4 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı vegeta

Üzeri İçin;

Limon

Karabiber

Pul biber

Kuru nane

Sade Mercimek Çorbası Yapılışı:

Mercimeği yıkayalım, tencereye yağlarla ve sebzeli ve tuzlu bir çeşni olan vegetayı ilave edelim.

Üzerine dört bardak su ilave edip, kaynamaya bırakalım.

Suyunu çekip azalınca, tavuk suyunu dökelim,

Tavuk suyu yoksa iki tane bulyon kullanabilirsiniz,

Çorbamız yumuşayıncaya kaymak gibi oluncaya kadar pişirelim.

Arada karıştıralım ki dibi tutmasın,

İyice kaynayan çorbayı ocaktan alalım.

On dakika bekletelim.

Daha sonra iri delikli bir süzgeçten geçirelim,

tekrar daha sık delikli bir süzgeçten geçirelim.

Süzdüğümüz çorbayı, tekrar ocağa koyarak ısıtalım.

Sonrasında servis yapılacağı zaman limon, dilediğiniz baharatları ilave edelim.

Süzme çorbamız içmeye hazırdır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Çorbanızı et ya da tavuk suyu ile pişirirseniz daha lezzetli olur.

Tavuk ya da et bulyon da kullanabilirsiniz.

Çorbanızı pişirirken, sürekli karıştırın ki dibi tutmasın.