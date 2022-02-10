Medyapım / Mednova'dan Fatih Aksoy'un yapımcı koltuğunda oturduğu Sadakat dizisi 9 Şubat Çarşamba akşamı 48. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla ilk bölümden itibaren adından söz ettiren Sadakatsiz dizisinin son bölümünde neler olduğu araştırılıyor. İşte Sadakatsiz dizisi 48. son bölüm hakkında

SADAKATSİZ 48. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Şubat Çarşamba yayınlanan 48. yeni bölümde Aras ve Asya evlilik kararı alıyor! Bu karar herkeste şok etkisi yaratırken Volkan, tamamen yalnız kalıyor!

Ali’nin Aras’a attığı iftira Asya’yı zor bir yol ayrımına getirmiştir. Derin hayatını kurtaran yabancının desteğiyle Nadir’in peşine düşer. Haluk Aras’ın geçmişi konusunda giderek köşeye sıkışırken, Melih ve Bahar’ın alacağı karar herkesi şaşkınlığa uğratır.

Volkan’ın Asya’ya izlettiği gizemli bir video, Aras hakkında bir gerçeği daha gün yüzüne çıkarırken, Aras’ın doğum gününde Asya’yı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ KOPYALAYIP TARAYICINIZA YAPIŞTIRABİLİRSİNİZ.

https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum