Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final yapacağı yapacağı iddiası izleyicilerini üzdü. Çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisinin final söylentilerine ilişkin son durum merak konusu. Peki, Sadakatsiz final mi yapacak? İşte detaylar...

SADAKATSİZ FİNAL Mİ OLUYOR?

Sevilen dizisi, Doctor Foster yapımından ekranlara uyarlandı ve başrollerini de Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşıyor. Dizi 52. bölümle ekrana gelirken oyuncularından Cindoruk, Sadakatsiz'in bu sezon biteceğini ve son 10 bölümün kaldığını ifade etmişti.

SADAKATSİZ OYUNCU KADROSU

Cansu Dere(Asya), Caner Cindoruk(Volkan), Melis Sezen (Derin), Özge Özder(Derya), Nazlı Bulum(Nil), Gözde Seda Altuner(Gönül), Taro Emir Tekin(Selçuk), Alp Akar(Ali)