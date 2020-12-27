Sadakatsiz dizisi ne zaman, saat kaçta yayınlanıyor? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
SADAKATSİZ DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba saat 20:00'da yayınlanıyor.
SADAKATSİZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Asya başarılı bir doktordur ve kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek ailesi, onun hayalindeki huzur ve mutluluk dolu bir hayatının herşeyidir. Ta ki, Asya, Volkan’ın atkısında sarı uzun bir saç teli görene dek. Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, Asya'yı bambaşka sonuçlara ulaştırır. Bundan sonra Asya'yı çok zorlu bir yol beklemektedir.
SADAKATSİZ DİZİSİ OYUNCULARI
Asya (Cansu Dere): Başarılı bir doktor. Asrın Hastanesi'nde çalışıyor. Volkan ile evli.
Volkan (Caner Cindoruk): Asya ile evli.
Ali (Alp Akar): Asya ve Vokan'ın çocukları.
Bahar (Yeliz Kuvancı): Volkan'ın çocukluk arkadaşı. Mert'le evli.
Derin Güçlü (Melis Sezen): Volkan'la gayrımeşru ilişkisi var.
Derya Samanlı (Özge Özder): Volkan'ın çocukluk arkadaşı, jinekolog doktor.
Mert (Eren Vurdem): Volkan'ın çocukluk arkadaşı. Bahar'la evli.
Turgay Güngör (Kenan Ece): Psikiyatrist. Asrın Hastanesi'nin yeni psikiyatristi.
Haluk Güçlü (Burak Sergen): Derin'in babası, iş insanı.
(Gözde Seda Altuner)
(Olcay Yusufoğlu)
(Nazlı Bulum)
(Emir Taro Tekin)
(Hikmet Körmükçü): Volkan'ın annesi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!