Kanal D'nin yeni dizilerinden Sadakatsiz ilk günden dizi severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Eren Vurdem'in yer aldığı dizi yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yer alacak. İşte Sadakatsiz dizisi oyuncuları...

SADAKATSİZ DİZİ OYUNCULARI

Cansu Dere, Asya Arslan

Caner Cindoruk, Volkan Arslan

Melis Sezen, Derin Güçlü

Burak Sergen, Haluk Güçlü

Eren Vurdem, Mert Gelik

Yeliz Kuvancı, Bahar Gelik

Özge Özder, Derya Samanlı

Olcay Yusufoğlu, Serap Şenlik

Nazlı Bulum, Nil Tetik

Gözde Seda Altuner, Gönül Güçlü

Emir Taro Tekin, Selçuk Dağcı

Alp Akar, Ali Arslan

SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisi Tekirdağ'da çekilmektedir.

SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanan Sadakatsiz yapımının konusu şöyle:

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.