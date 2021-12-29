Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'de Alp Akar'ın canlandırdığı Ali karakterinin geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede kalbinin durduğu ekrana geldi. Gelişmenin ardından 'Sadakatsiz Ali diziden ayrılıyor mu?' sorusu araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar

SADAKATSİZ ALİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Her Çarşamba soluksuz izlenen Sadakatsiz yeni bölüm fragmanıyla yine gündem oldu. Dizide annesi Asya'nın Aras ile evlenmesine sıcak bakmayan Ali çeşitli yollara baş vurarak annesini bu ilişkiden vazgeçirmeye çalışıyordu. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanında ise Ali'nin hastaneye kaldırılmasının ardından kalbinin durması izleyicide Ali diziden ayrılıyor mu şüphesi yarattı. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken, bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Sadakatsiz yeni bölümde Ali'nin akıbeti belli olacak.

ALP AKAR KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren Alp Akar, 2006 doğumlu. Canım Ailem dizisi ile ekran hayatına başlayan Akar birçok dizide rol almıştır.

Alp Akar'ın rol aldığı diziler arasında Geniş Aile, Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Dediğin, Vicdan, Kertenkele, Çifte Saadet, Güldüy Güldüy Show ve Vatanım Sensin bulunuyor.

Ünlü isim en son Doğduğun Ev Kaderindir'de Remzi karakterini canlandırmıştı.

SADAKATSİZ 45. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacak?

Asya'nın Aras'ın evlilik teklifini kabul etmesi, Volkan ve Ali cephesinde soğuk rüzgarlar estirse de Asya kararından dönmemeye kararlıdır. Volkan ile Derin'in boşanma davası yeni bir dönemece doğru ilerlerken Haluk'un Aras'ın geçmişi konusundaki ketum tavrı soru işaretlerini derinleştirir. Aras'ın Ali'yle bir araya gelmek üzere yarattığı fırsat gerilimi bir kez daha yükseltirken, Asya'nın yeni seneye dair umutlarını bekleyen büyük tehlike ne olacaktır?