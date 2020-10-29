Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz 4. bölüm dün akşam saat 20:00'de izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin oynadığı Sadakatsiz 4. bölümde neler oldu? Dizinin takipçileri dün geceden beri Sadakatsiz 5. bölüm fragmanını merak ediyor. Sadakatsiz 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 28 Ekim Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan'dan boşanmak için delil toplamaya çalışan Asya, beklenmedik olayların içinde kalıyor. Yaşadığı ihanetin ağırlığı altında ezilse de bunu belli etmeden hayatına devam etmek zorunda olduğunu anlıyor. Oğlu Ali'nin bu durumdan en çok etkilenen kişi olacak olması da Asya'yı ayrıca yaralıyor.

Öte yandan intikam planları da yapan Asya, yavaş yavaş harekete geçmeye başlıyor.

Asya, kayınvalidesi Saliha’nın yanından evine döndüğünde, kendini oğlu Ali ile beklenmedik bir konuşmanın içinde bulur. Ertesi gün aldıkları bir haber ise, Asya ile Volkan’ı derinden sarsar ve Asya’nın yeni bir karar almasına sebep olur. Bu yeni kararın sonunda tanık olduğu şey ise, Asya’nın gözünü karartacak, gizemli ve sert bir oyunun başlangıcı olacaktır.

SADAKATSİZ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 4. bölüm yayınlandığından beri dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını merak ediyor ancak Sadakatsiz 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.