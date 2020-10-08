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Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

Sadakatsiz dizisi birinci bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sözen'in yer aldığı dizide mutlu bir ailenin sadakatsizlik karşısında yaşadıkları anlatılıyor. Diziseverler için ilk bölümün ardından Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

08.10.2020 - 00:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sadakatsiz 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz 1. bölüm izle

Sadakatsiz ilk bölümü ile yayınlandı. Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.

SADAKATSİZ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SADAKATSİZ 1. BÖLÜM İZLE

Dizinin ilk bölümünün konusu ise şöyle;

Asya başarılı bir doktordur. Kocası Volkan harika bir eş ve oğulları Ali’ye şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek… Volkan’ı, evliliğini ve mutlu sandığı yuvayı sorgulamaya başladığında karşısına çıkan her bir iz, onu bambaşka sonuçlara ulaştırır. Asya bu hikayenin kurbanı olmamak için ne gerekirse yapmaya hazırdır.

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