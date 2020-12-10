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Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 9. bölümde neler oldu?

Sadakatsiz'de heyecan durulmuyor! Geçtiğimiz hafta ekrana gelen 8. bölümün final sahnesi dizinin takipçilerinin bütün hafta heyecanla yeni bölümü beklemesine sebep olmuştu. Sadakatsiz 9. bölüm dün akşam izleyicilerle buluştu. Sadakatsiz 9. bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

10.12.2020 - 11:17 | Güncelleme: ABONE OL
Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sadakatsiz 9. bölümde neler oldu?

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Dün akşam ekrana gelen yeni bölümünde 2 sene sonrasını göstermeye başlayan Sadakatsiz'de bütün dengeler değişti. Dizinin takipçileri tarafından merak edilen Sadakatsiz son bölümde neler oldu? Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz 9 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Volkan, iki yıl sonra güçlenerek Asya ve Ali'nin karşısına çıkıyor!

Asya ile Volkan’ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya’yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?

Sadakatsiz yeni bölümüyle 16 Aralık Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı izleyenler tarafından merak ediliyor ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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