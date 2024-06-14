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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni CEO'su Alp Er Tunga Ersoy oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni CEO'su Alp Er Tunga Ersoy oldu

        Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG)'de üst düzey bir atama gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:26
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        Sabiha Gökçen'e yeni CEO
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alp Er Tunga Ersoy 24 Haziran 2024 itibarıyla İSG'nin yeni Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın terminal işletmecisi Malaysia Airports Holdings Berhad'ın (MAHB) CEO Vekili Mohamed Rastam Shahrom, Ersoy'u tebrik ettiğini ve yeni görevinde başarılar dilediğini ifade etti.

        Shahrom, "Havacılık sektöründe küresel çapta deneyime ve engin bilgi birikimine sahip Ersoy'un, operasyonlarımızı güçlendireceğine ve İSG'yi stratejik olarak daha da iyi bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Yolcu trafiği günden güne artan Sabiha Gökçen Havalimanı, Ersoy'un liderliğinde operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik alanlarında sektör standartlarını yükseltmeye ve operasyonel mükemmelliği sağlamaya devam edecek." açıklamasında bulundu.

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        İSG CEO'su Alp Er Tunga Ersoy da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na büyüme planları yapılan önemli bir dönemde CEO olarak liderlik edecek olmaktan heyecan duyduğunu belirtti.

        Ersoy, "18 yıl sonra çok güzel bir vesileyle ülkeme dönerek hizmet verecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İSG gibi sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanınan bir havalimanının parçası olmaktan, burayı başarıyla yöneten MAHB ekibine katılmaktan dolayı gururlu ve bir o kadar da heyecanlıyım. İSG'nin havacılık sektöründeki konumunu daha da sağlamlaştırmak ve müşteri memnuniyetini daha da yukarı seviyelere taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

        ALP ER TUNGA ERSOY

        Verilen bilgiye göre, Ersoy, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu'ndan sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Avusturya Danube Üniversitesi - Profesyonel Havacılık MBA programından mezun oldu.

        Havacılık kariyerine 1999 yılında Terminal Nöbetçi Memuru olarak başlayan, daha sonra sırasıyla Terminal Nöbetçi Müdürü, Havalimanı Müdürü, Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görevine devam eden Ersoy, hava trafik kule operasyonları hariç havalimanı işletmeciliğinin tüm operasyonel, finansal ve idari süreçlerinde fiilen görev aldı.

        Son olarak Almatı Havalimanı'nda yeni dış hat terminalinin devreye alınmasına öncülük eden Ersoy, havalimanı yönetimi konusunda uluslararası deneyim ve başarılara sahiptir. 24 yıllık havalimanı işletmecilik kariyerinin son 18 yılını yurt dışında (Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Kazakistan) geçiren Ersoy 2017'den bu yana sırasıyla Tiflis, Batum, Üsküp, Ohrid ve Almatı havalimanlarında üst düzey yöneticilik görevlerini üstlendi.

        Ersoy, kariyeri boyunca uluslararası havalimanlarının işletmelerinin devralınması, hükümet temsilcisi düzeyinde devlet yetkilileri ile ilişkilerin yürütülmesi, şirket politikalarının sahada hayata geçirilmesi, operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, dijitalleşme, inşaat yapım süreçlerinin takibi ve ORAT (İşletmesel Hazırlık ve Havalimanı Transferi) konularında tecrübe kazandı.

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