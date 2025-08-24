Habertürk
        Haberler Spor Tenis Sabalenka ve Raducanu, ABD Açık'ta 2. turda - Tenis Haberleri

        Sabalenka ve Raducanu, ABD Açık'ta 2. turda

        Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 23:52 Güncelleme: 24.08.2025 - 23:52
        Sabalenka ve Raducanu, 2. tura çıktı!
        Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka, Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta adını 2. tura yazdırdı.

        New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara, karşılaştı.

        Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Shibahara'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura yükseldi.

        Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde, ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.

        Tek erkeklerde ise ABD'li tenisçi Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3'lük set sonuçlarıyla geçti.

