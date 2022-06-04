Sabahın ilk ışıklarıyla gözlemlediler

DHA

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı´nca bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen şenlikler için Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 04.00'te Sivrikaya köyüne gitti.

DHA'nın haberine göre doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleriyle araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Etkinlik süresince dağ horozlarını izleyen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Pandemi dolayısıyla ara verdikleri şenliklerin 17´ncisini düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Karagöz, "Dağ horozu şenliği için saat 04.00'da yola çıkarak 2 bin 300 rakımlı Sivrikaya köyüne geldik. Kuş gözlemcileri, akademisyenler, doğa severler ve fotoğrafçılardan oluşan yaklaşık 200 kişi katıldı. Bu coğrafyada endemik bir tür olan dağ horozunu görmeye çalıştık. Farklı noktalarda gözleme imkanı bulduk. Bölgemiz kuş çeşitliliği anlamında da çok zengin, bu etkinlikte bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kuş gözlemciliği ilgi görüyor ve İkizdere Vadisi'nin bu pastadan pay alması için çalışıyoruz" dedi.

Rize´de kuş gözlemciliği, foto safari, dağ yürüyüşleri açısından çok elverişli vadilerin olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İkizdere vadimize özellikle bu mevsimde dağ horozunu gözlemlemek için ilgi duyanlar geliyor. Bu organizasyon için özel olarak gelen akademik bir kadro ve fotoğraf sanatçıları bizimle birlikte Sivrikaya köyündeler. Pandemi de ara verilmişti ancak şu anda çok güzel bir katılımla faaliyet devam ediyor. İleriki yıllarda şenliğimizin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyoruz."

`GELMEYE DEVAM EDECEĞİM´

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Dr. Gökhan Şenocak da "Dünyada çok az sıcak noktada bulunan dağ horozlarının yayılım gösterdiği, beslendiği, ürediği bir alandayız. Dağ horozlarının yaşamsal faaliyetlerini yerinde gözlemliyoruz. Dağ horozunu, özelliklerini biliyorum ama ilk kez görmek nasip oldu. Bol bol fotoğrafını çektim, bundan sonra da yine gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Giresun'dan gelen doğa fotoğrafçısı Özcan Cihangiret ise "Ben ilk kez geldim, dağ horozu gözlemledim. 3-4 kere gelip göremeyen arkadaşlar olmuş. İnsanlar doğa ile iç iç olmaya hasret. Burayı çok iyi korumak, buradaki potansiyeli de çok akıllıca kullanmak lazım" dedi.

Orta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca 1500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya bölgesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye´de görülüyor. Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz´de ilk kez 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi. Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de nadir görülen kuşun neslinin tükenmemesi ve korunması için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.