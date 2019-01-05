İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf ve daha pek çok ölümsüz kitap yazan Sabahattin Ali'nin vefatının üzerinden 70 yıl geçti. Telif kanunu gereği artık Sabahattin Ali'nin kitapları farklı yayınevleri tarafından basılabilecek.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre telif yasaları kapsamında eserlerin koruma süresi, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl. Bu süre boyunca eserler izinsiz kullanılamıyor. Ancak 70 yıllık süre dolduğunda eserin koruma süresi sona eriyor.

Türkiye'nin en büyük yazarlarından Sabahattin Ali'nin eserleri de 31 Aralık 2018'e kadar telifsiz basılamıyordu. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ise eserleri kamusallaştı. Yani artık isteyen yayınevi Sabahattin Ali'nin eserlerini telif ödemeden basabilecek.

Sabahattin Ali'nin eserleri kamusallaştırıldı ama eserlerin 1948 ila 1965 yıllarında yasaklı oluşu ve Sabahattin Ali'nin öldürülmüş olması bu konuda 'Süre uzatılmaz mıydı?' tartışmasını ortaya doğurdu.

Editör Sevengül Sönmez konu hakkında "Sabahattin Ali için kanunun biraz daha esnetilmesini aslında sürecin biraz daha farklı işlemesini beklemiştik. Konuşuldu ama sanıyorum bunun oluşturabileceği örnekler Türkiye için çok yaygın bir şey. Çünkü çok fazla yasaklı yazar var. Öyle olunca da yapılmadı" dedi.

Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, babasının eserlerinin kamusallaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Filiz Ali "Yani bence 1948 ile 65 arasındaki dönem kitaplarının yayınlanmamış olması telif haklarının 2019'da sonlandırılmasını haklı kılmıyor. Haksız kılıyor bana sorarsanız. Kitaplarının hayatta olan kızından en azından izin almadan yayınlanması duygusal olarak beni üzüyor. Yoksa evet kanun karşısında şu anda söyleyecek sözüm yok" şeklinde konuştu.

Bir istisna yapılarak 70 yıllık sürenin uzatılmasını isteyen Filiz Ali "Belki bundan sonra bir düzeltme yapılabilir. Ben hala uğraşıyorum bu konuda. Ama dediğim gibi Sabahattin Ali kitaplarının basılması, okunması, sevilmesi beni ancak sevindirir" şeklinde devam etti.

Everest, Epsilon ve Doğan Kitap gibi yayınevleri kamusallaşmayla birlikte Sabahattin Ali'nin kitaplarını basmaya başladı ve daha pek çok yayınevi de hazırlık yapıyor.