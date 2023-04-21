Sabaha karşı girdikleri evde baba ve oğlunu bağlayıp soygun yaptılar!

Dehşete düşüren soygun olayı 10 gün önce Başakşehir’de sabaha karşı meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah saat 04.00 sıralarında F.A.’nın evine giren maskeli ve eldivenli iki kişi, baba ve oğlu G.S.’nin ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdi.

PARA HAVALE ETTİRDİLER Baba ve oğlunu etkisiz hale getiren gaspçılar, daha sonra mobil uygulamada F.A.’nın hesabından altın alma karşılığında bir kuyumcuya 330 bin TL para havale etti. Zanlılar ardından F.A’ya ait aracı çalarak olay yerinden kaçtı. SES YABANCI GELMEDİ Gaspçıların ayrılmasından sonra kendini çözen F.A., hemen polisi aradı. Polise başvuran F.A. ile oğlunun ifadesi alındı. F.A., verdiği ifadesinde, eve gelen maskeli ve eldivenli iki kişinin yüzlerini görmediğini ancak konuşmalarının tanıdık geldiğini söyledi. Gaspçıların konuştuğu sırada duyduğu sesleri, bir gün önce evin çatısı için gelen iki ustanın sesine benzettiğini söyledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ Harekete geçen Asayiş şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, önce kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinden gaspçıların gittiği istikamet belirlendi. Bu arada paranın havale edildiği kişi de bulundu. Para karşılığında kuyumcuya gelip altın alan şüpheli tespit edildi.

ÇATI YAPAN USTALAR ÇIKTI Soruşturmayı derinleştiren polis, eve giren iki şüphelinin F.A.’nın bahsettiği çatı ustaları Kerem A. (35) ve Rahmi A. (33) olduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda kuyumcudan havale edilen paraya karşılık altın alan kişinin de Arslan N. (33) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.