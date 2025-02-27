Sabah Namazı kılınışı! Erkek ve kadın Sabah Namazı nasıl kılınır, kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

Sabah Namazı kılınışı! Erkek ve kadın Sabah Namazı nasıl kılınır, kaç rekat hangi dualar ve sureler okunur?

Ayrıca sabah namazı insanın gün boyunca korunmasını sağlayan bir kalkan gibi kabul edilir. Bu namazı düzenli kılan bir kişi Allah’ın koruması altına girer. Sabah namazı kılmak dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın yollarından biridir ve bir kişinin bu namazı kaçırması onu büyük bir kayıptan alıkoyar. Bu namaz aynı zamanda manevi temizlenme ve iç huzur bulma adına da çok değerlidir.

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

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Sabah namazı İslam'ın günlük farz namazlarından biri olup toplamda iki rekâttan oluşur. Sabah namazı gece namazlarını takip eden ve güneşin doğmasına yakın vakitte kılınan ilk namazdır. Bu namaz hem erkekler hem de kadınlar için aynı şekilde kılınır ve bu nedenle bir dini görev olarak kabul edilir. Sabah namazının özelliği diğer farz namazlara göre daha fazla dikkat ve huzur gerektirmesidir. Çünkü bu namaz günün erken saatlerinde kılınır ve İslam’da sabah vakti imanla uyanma ve Allah’a yönelme vaktidir.

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ERKEK VE KADIN SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı İslam'da günlük farz namazlardan biridir. Erkekler ve kadınlar için namazın kılınışı esas itibariyle aynıdır ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalarda farklar olabilir. Aşağıda sabah namazının kılınışı hem erkekler hem de kadınlar için anlatılacaktır.

Namazın Vakti

Sabah namazı güneşin doğmadan önceki vaktinde kılınır.

Sabah namazı için son vakit güneşin doğmaya başladığı andır. Bu yüzden sabah namazının vaktini kaçırmamak için erken kalkmak önemlidir.

Abdest Almak

Sabah namazını kılmadan önce abdest alınması gerekir.

Eğer abdestli değilseniz uygun bir yerde abdest almanız gereklidir. Abdestin doğru alınması namazın geçerliliği için zorunludur.

Niyet Etmek

Namaza başlamadan önce niyet edilir. Bu dil ile yapılabileceği gibi kalben de yapılabilir. Niyetinizi şu şekilde yapabilirsiniz:

“Allah rızası için sabah namazını kılmaya niyet ettim.”

REKLAM Başlangıç Tekbiri (Allahu Ekber) Namaza başlarken eller kaldırılır ve “Allahu Ekber” denir. Eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Erkekler için bu hareket biraz daha belirgin olabilirken kadınlar daha hafif bir şekilde ellerini kaldırabilirler. Fatiha ve Sure Okunması Sabah namazında ilk rekâtta Fatiha suresi okunur ve ardından başka bir sure okunur. İkinci rekâtta da Fatiha suresi okunur fakat ikinci rekâtta kısa bir sure okunur. Rüku Fatiha ve sure okunduktan sonra rükûya gidilir. Rükûya varırken “Allahu Ekber” denir ve dizler bükülür eller dizlere konur. Erkekler rükûda sırtlarını düz tutarak başlarını hafifçe eğebilirler. Kadınlar ise rükûda sırtlarının düz olması ve başlarının vücutlarıyla aynı hizada olması gerekir. Eller kadınlarda vücuda daha yakın olur. Rüku sırasında şu şekilde dua edilir: “Sübhâne rabbiyel azîm.” (Üç defa söylenir.) REKLAM Kalkış (Rükûdan Kalkma) Rükûdan kalkarken “Semi’Allahu limen hamideh Rabbena lekel hamd” denir. Kalkarken eller tekrar kaldırılabilir (erkekler için bu belirgin olabilir kadınlar için daha hafif olabilir). Secde Rükûdan sonra secdeye gidilir. Secdede alın burun eller dizler ve ayak parmakları yere değmelidir. Erkekler secdede kollarını vücuttan uzağa açabilirler fakat kadınlar kollarını yanlarında tutar ve karnına yakın tutarak secde ederler. Secde sırasında şu dua okunur: “Sübhâne rabbiyel alâ.” (Üç defa söylenebilir.) Secdeden Kalkış Secdeden kalkarken “Allahu Ekber” denir ve oturma pozisyonuna geçilir. Bu oturuşta erkekler ve kadınlar için temel fark kadınların bacaklarını daha kapalı tutarak oturmasıdır. İkinci Secde Aynı şekilde ikinci secde yapılır. İkinci secdede de aynı dua okunur. İkinci Rekât REKLAM İlk rekât bitmiş olur. Şimdi ikinci rekâta geçilir. İkinci rekâtta da aynı şekilde Fatiha ve kısa bir sure okunur.

Ardından tekrar rükû secde ve secdeden kalkış işlemleri tekrarlanır. Namazın Selamı Sabah namazı iki rekât olduğu için ikinci rekâtta secdeden kalktıktan sonra yüz sağa ve sola çevrilerek selam verilir. Erkekler için selam verme sırasında baş biraz daha belirgin şekilde sağa ve sola çevrilebilir kadınlar ise başlarını daha hafif bir şekilde çevirir. Selam şu şekilde yapılır: Sağ tarafa “Esselâmu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtüh” denir.

Sol tarafa da aynı şekilde aynı cümle tekrar edilir. Tesbih (İzleyici Dua) Namazdan sonra sabah namazı için belirli tesbihatlar yapılabilir. Bu Peygamber Efendimizin (s.a.v.) tavsiye ettiği bazı duaların okunmasıdır. Bu namazdan sonra yapılan bir ibadettir ve isteğe bağlıdır. REKLAM KADINLARIN NAMAZDA DURUŞ VE HAREKET FARKLARI Kadın ve erkek arasındaki temel farklar kadınların daha muhafazakar bir şekilde namaz kılmalarına yöneliktir. Kadınlar: Ellerini kulak hizasında kaldırırken daha hafif bir şekilde kaldırırlar.

Rükûda ve secdede vücutlarını erkeklerden daha kapalı tutarlar.

Ayak parmaklarını secdede yere koyarken erkeklere göre daha dikkatli davranabilirler. Bunun dışında her iki cinsiyet de aynı şekilde namazın farzlarını yerine getirmekle yükümlüdür. Sabah namazı ve kıraat: Sabah namazının en önemli özelliklerinden biri bu namazda okunan surelerin yüksek sesle okunmasıdır. Bu nedenle sabah namazı daha dikkatli ve huzurlu bir şekilde kılınır.

Nafileler: Farz olan sabah namazı dışında sabah namazından önce kılınabilen sünnet namazları da vardır. Erkek ve kadınlar bu sünnet namazlarını kılmaya özen gösterebilirler. Sünnet namazı sabah namazının farzından önce iki rekâttan oluşur. Bu şekilde sabah namazı hem erkekler hem de kadınlar için doğru ve düzenli şekilde kılınabilir.