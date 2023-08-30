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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sezonu açıyor

        ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sezonu açıyor

        Serkan Keskin'in oyunculuk performansıyla geçtiğimiz sezonun dikkat çeken oyunları arasında yer alan ve kapalı gişe oynayan 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' yeni sezona Eylül ayında başlıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2023 - 11:11 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:11
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        'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' dönüyor
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        Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ geçtiğimiz sezon yaptığı prömiyerinin ardından yeni sezonda da izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Serdar Biliş’in uyarlayıp yönetmenliğini üstlendiği oyunda onlarca surete tek başına bürünen Serkan Keskin performansıyla büyük beğeni alırken, oyun dev prodüksiyonu ve farklı tasarımıyla da övgüleri topluyor.

        Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği geçtiğimiz oyunun Eylül tarihleri açıklandı. İlk olarak 17-18 Eylül’de Zorlu PSM’de seyirci ile buluşacak ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, ardından 21 Eylül’de Ankara Oran Sahnesi’nde ve 28 Eylül’de de Bursa Atatürk Kongre Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

        Müziklerinde Tuluğ Tırpan imzası yer alan, tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor. ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün biletleri Passo, Biletinial'da...

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        #Saatleri Ayarlama Enstitüsü
        #Ahmet Hamdi Tanpınar
        #Serkan Keskin
        #tiyatro
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