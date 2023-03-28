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Haberler Kültür-Sanat Tiyatro

‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sahnede

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın muhteşem romanı ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’; çok konuşulacak dev prodüksiyonu, Serkan Keskin’in onlarca surete büründüğü oyunculuk şöleni, Serdar Biliş’in uyarlaması ve yönetmenliğiyle 12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da seyirciyle buluşacak.

Giriş: 28.03.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ sahnede
HABERTURK.COM

Doğu ve batı, eski ve yeni, geleneksel ve modern kutupları arasında salınıp duran Ahmet Hamdi Tanpınar’ın zamansız eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’, sinema ve tiyatronun iç içe geçtiği çağdaş bir uyarlama ile sanatseverlerle buluşuyor. Serdar Biliş’in yönetmenliğinde sahneye uyarlanan oyunda Tuluğ Tırpan canlı piyano performansı ile hikayeye eşlik ediyor.

Usta oyuncu Serkan Keskin, güçlü prodüksiyonun içinde tek başına onlarca surete büründüğü oyunculuk performansıyla tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Tiyatro ve sinema arasında hibrid bir dünyanın tasarlandığı oyunun görüntü yönetmenliğini Ahmet Sesigürgil, sahne ve dekor tasarımını ise Gamze Kuş üstleniyor.

Saatler Kolektif’in yapımını üstlendiği oyunun prömiyeri12 Nisan’da Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek.

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