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        Haberler Gündem Politika Saadet Partisi'nin kongresi iptal edildi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Saadet Partisi'nin kongresi iptal edildi

        Saadet Partisi'nin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi iptal edildi. Partiden yapılan açıklamada, Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:46
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        Saadet Partisi'nin kongresi iptal edildi
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        Saadet Partisinin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresinin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.

        Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.

        Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.

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