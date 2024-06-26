Son dakika haberi Saadet Partisi'nin kongresi iptal edildi
Saadet Partisi'nin 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan 3. Olağanüstü Büyük Kongresi iptal edildi. Partiden yapılan açıklamada, Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verildi.
Saadet Partisinin 30 Haziran'da yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongresinin, olağan kongre tarihinde yapılacağı bildirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Saadet Partisi olarak 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirecek olduğumuz 3. Olağanüstü Büyük Kongremizin görülen lüzum üzerine olağan kongre tarihinde yapılması uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, partinin olağan kongre tarihinin daha sonra bildirileceği belirtildi.