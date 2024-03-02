Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın'dan pembe metrobüs vaadi

Saadet Partisi İBB Başkan adayı Birol Aydın, Ümraniye’deki aday tanıtım toplantısında konuştu. Aydın, “Metrobüs dediğimiz projeyi mutlaka ve muhakkak devreye sokacağız. Özellikle İstanbul'umuzda ulaşımın, toplu taşımanın en yoğun olduğu saatlerde balık istifi yolculuklar yapılmaktadır. Bütün İstanbulluları bu çileden kurtarmamız elzemdir. Ama kalıcı çözümü ortaya koyana kadar hürmete en layık 65 yaş üstü büyüklerimizi, engellilerimizi ve kadınlarımızı bu çileden çekip çıkaracağız. Onlar için o saatlerde özellikle alternatif bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Bunun adı pembe metrobüstür” dedi.

Fotoğraf: İHA

"İSTANBUL'UN BUGÜNKÜ HALİNE ALIŞMADIK, ALIŞMAYACAĞIZ"

Saadet Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı, aday tanıtım programı düzenledi. Partinin Ümraniye Belediye Başkan Adayı Av. Yakup Kasımay’ın projelerini tanıttığı programa İBB Başkan Adayı Birol Aydın da katıldı. Aydın, “Sözlerimin başında Erbakan hocamızın vefatının 13’üncü yılındayız. Kendilerini rahmetle, minnetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun. Yaklaşık 1 aydır İstanbul sokaklarında insanlarımızla iç içeyiz. Gördüğümüz bir tablo var, İstanbullu şu ya da bu partili fark etmez. Durumdan da Kurum’dan da memnun değil. Bizim şu ya da bu partiyle, şu ya da bu adayla alıp veremediğimiz bir şey yok. Bugünün İstanbul'u bizim alıştığımız ya da alışacağımız bir İstanbul değildir. Biz bugünün İstanbul'un bugünkü haline alışmadık, alışmayacağız. Biz İstanbul'umuzun dününü de biliyoruz, bugününü de okuyoruz, geleceğini de öngörebiliyoruz. Bizim dışımızdaki adaylar ya da bizim dışımızdaki siyasi partilerle en temel farkımız, diğer partiler ve adaylar bugünkü İstanbul'un keşmekeşliğine İstanbulluyu hazırlıyor, kanıksatıyor. Biz kanıksamayacağız, bu İstanbul bugünkü hal sürdürülebilir bir hal değildir. Diğer adaylar birtakım projeler, vaatlerde bulunuyor. Bütün bu vaatler ve projeler bugünkü hale insanımızı kanıksatır yapabilmek içindir. Oysa biz başka bir İstanbul diyoruz. İstanbul'da daha iyi bir yaşam diyoruz. Her birinizden rica ediyorum kalan süre içerisinde lütfen bütün tanıdıklarınıza, komşularınıza gidiniz. Şunu hatırlatınız ‘lütfen gelin hep beraber İstanbul'da, Ümraniye'de doğruya, doğruluğa, adalete, ahlaka, vicdana sahip çıkalım’ deyiniz” diye konuştu.

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“İNSANLARIMIZ İSTANBUL'DA YORGUNDUR, KAYGILIDIR, ENDİŞELİDİR”

Milli görüş belediyeciliği vurgusu yapan Aydın, “İnsanlarımız İstanbul'da yorgundur, kaygılıdır, endişelidir. Hatta küskündür. Topyekün İstanbul'u ayağa kaldırmak için insanlarımızla kucaklaşmaya, bu olumsuz tablonun üstesinden gelebileceğinize, onlara inandıralım. Bunun da yolu Milli Görüş belediyeciliğidir. Milli Görüş belediyeciliği biraz önce söylediğimiz değerlerin ete kemiğe bürünmüş halidir. Yani milli görüş belediyeciliği dosdoğru iş yapmaktır. İstanbul'umuzda maalesef dünden bugüne bazı doğru işler yanlış yapılıyor, bazı yanlış işler de doğru yapılıyor. Ne demek istediğini ifade edebilmek için sadece iki örnek vermek istiyorum. İşte yanı başınızda Fikirtepe kentsel dönüşüm, gerekliydi ve burası için elzemdi. Bu doğru bir iştir. Ama bugünkü ortaya çıkan tablo yanlıştır. Betona, binaya ve hak sahiplerine büyük bir külfet yüklenerek orada bir ucube yükseldi. Bu yanlıştır. Doğru iş yanlış yapıldı. Bir de bazı yanlış işler var, doğru yapılıyor. Çok uzun köprüler, devasa adliye sarayları, büyük büyük binalar yapmak yanlıştır. İstanbul'un ihtiyacı olan işler değildir. Ama bunlar mühendislik ve mimari açıdan doğru yapılan işlerdir. Biz İstanbul'umuzu bu devasa büyük işler vaatlerinden kurtarmak için geliyoruz. İstanbul'un büyük büyük mega projelere değil insana, aileye ve mahalleye dokunan projelere ihtiyacı var” diye konuştu.

"0-2 YAŞ ÇOCUĞU OLANLARA ÜCRETSİZ DOĞALGAZ"

Aydın, “Biz Saadet Partisi olarak çalışmalarımızı ve hedeflerimizi iki kategoriye ayırdık. Biri acil yapılacaklar, ikincisi kalıcı yapılacaklar. İstanbul'umuzdaki devlet okullarının çoğunda 10 binlerce evladımız beslenemiyor. Kantinde; simit, çorba, tost ve çay alamıyor. Önce bu çocuklarımızın karnını doyurmak için kantin kart projesini devreye sokacağız ve bütün İstanbul'umuzda ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bu kartı temin edeceğiz ve çocuklarımız karınlarını doyuracak. 0-2 yaş grubunda çocukları olan ailelerin doğalgazlarının ilk 125 metreküpünü ücretsiz temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İSTANBULLULARI BU ÇİLEDEN KURTARMAMIZ ELZEMDİR"

Sokak köpeklerine yönelik çalışmaları olduklarını belirten Aydın, “Metrobüs dediğimiz bir projeyi mutlaka ve muhakkak devreye sokacağız. Özellikle İstanbul'umuzda ulaşımın, toplu taşımanın en yoğun olduğu saatlerde balık istifi yolculuklar yapılmaktadır. Bütün İstanbulluları bu çileden kurtarmamız elzemdir. Ama kalıcı çözümü ortaya koyana kadar hürmete en layık 65 yaş üstü büyüklerimizi, engellilerimizi ve kadınlarımızı bu çileden çekip çıkaracağız. Onlar için o saatlerde özellikle alternatif bir ulaşım imkanı sağlayacağız. Bunun adı Pembe Metrobüs’tür. Sokaklarımızdaki başıboş köpeklerle ilgili tedbiri süratle devreye alacağız” dedi.

"16 MİLYON İNSANIMIZI KONFORLU YOLCULUKTAN MAHRUM BIRAKMAYACAĞIZ"

İstanbul'un nüfusunu 7 ile 10 milyona çekeceklerini söyleyen Birol Aydın, “Yine İstanbul'umuzda kangrene dönüşmüş hatta siyasallaşmış bir mevzu var taksi meselesi. 16 milyon insanımızı konforlu yolculuktan mahrum bırakmayacağız. Kaliteli taksi ve kaliteli taksici meselesini Taksi A.Ş'yi devreye sokarak İstanbul'umuza hizmet etmiş olacağız. Biz Saadet Partisi'yiz. Biz milli görüşüz. Çoban kurttan şikayet eder mi? Mutlaka ve muhakkak İstanbul'un iradesini ortaya çıkaracağız ve 35 bin taksiyi devreye sokacağız. İstanbul'un en kalıcı çözümü nedir derseniz, en doğru, dosdoğru çözümü nedir derseniz o da. İstanbul'un nüfusunun azaltılmasıdır. İstanbul'un nüfusunun 7 ile 10 milyona çekeceğiz. Bunu bizden başkası söyleyemez. Çünkü bizden başkası bunu gerçekleştiremez. Arkadaşlar, biz İstanbul'a. müteahhit seçmeyeceğiz. Belediye başkanı seçeceğiz. Marka bir şehir, kaliteli bir şehir oluşturacağız. Bir vizyonu olan şehir oluşturacağız” diye konuştu.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.