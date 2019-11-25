Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayımladığı videoda, "Artık kadına şiddet, taciz ve kadın cinayetleri haberlerini duymak istemiyoruz. Annelerimizin, eşlerimizin, kızlarımızın daha mutlu, güvende ve geleceğinden emin bir şekilde yaşaması için çalışma ve eğitim hayatı başta olmak üzere diğer tüm alanlarda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Kadınlarımız bir kadın olarak bu ülkede huzurlu yaşasın istiyoruz." ifadesini kullandı.