‘Iguana Tokyo’nun görkemli yeni yıl partisi!

Saadet Işıl Aksoy, filmle ilgili duygularını, "Senaryoyu okudum ve 1 gün içinde Los Angeles’ten İstanbul’a gelmeye karar verip, birkaç gün içinde de uçuşumu gerçekleştirdim. Havaalanından apar topar provalara geldim, benim için bu kadar ilgi çekici bir projeydi" diye ifade etti.