        Haberler Magazin Saadet Işıl Aksoy, maruz kaldığı tacizleri anlattı- Magazin haberleri

        Saadet Işıl Aksoy, maruz kaldığı tacizleri anlattı

        Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, maruz kaldığı tacizleri anlattı; "Yaşım ilerledikçe taciz, şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan şekil değiştirdi"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 08:31 Güncelleme: 27.08.2025 - 08:31
        Maruz kaldığı tacizleri anlattı
        Son dönemde art arda gelen taciz ifşalarının ardından ünlü isimler, maruz kaldıkları taciz olaylarını sosyal medya üzerinden paylaşmaya devam ediyor.

        Bu isimlerden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Aksoy, sosyal medya paylaşımında maruz kaldığı kapkaç olayını ve yaşadığı tacizleri anlatarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle kadınların karşı karşıya kaldığı sistematik şiddete dikkat çekti.

        Saadet Işıl Aksoy paylaşımında, çocukluk ve gençlik yıllarında yaşadıklarını samimi bir dille aktardı: 14 - 15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum ve her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böylesine travmatik bir olayın karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum, "İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi."

        Sokakta yürürken bir anda tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması olağandı. O yüzden, genç kadınlar olarak hepimizin günlük hayatına yansıyan eğilimlerimiz vardı; karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirmek mesela. Ya da toplu taşımada mutlaka arkanı insan olmayan yere dönüp, vücudunun ön kısmına da çantanı siper etmek. Araba kullanmaya başladıktan sonra, takip edildiğimde, arabaları nasıl kolayca atlatacağımı bile öğrenmiştim. Yaşım ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan şekil değiştirdi. Hep bir öncekinden daha üst versiyon stratejiler belirledim, kendime korunabilmek adına.

        Bugün artık kızımın kendi hayatında bu duvarları örmesine gerek olmayacağı umudunu taşıyorum içimde ve bu ruhuma güneş gibi doğuyor. Çünkü artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. Çünkü "Onun da o saatte orada ne işi varmış?" manipülasyonunu yemiyoruz. Konuşan, konuşmayan ama o korkunç hissi yaşadığından emin olduğum her kadını şefkatle kucaklıyorum.

