'SÜRGÜN' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

1964'ün Büyükadası'nda geçen hikâye, zengin bir Rum ailesinin kızı olan 'Eleni' ile adada yaşayan bir faytoncunun oğlu olan 'Sedat' arasındaki imkânsız aşkı konu ediniyor. Çocukluklarından bu yana birbirlerine aşık olan 'Eleni' ile 'Sedat', birlikte edebiyat fakültesinde okurlar ve yakın zamanda mezun olacaklardır.