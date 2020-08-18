Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi'nin babası Refik Hariri'nin öldürüldüğü suikast davasıyla ilgili kararını kabul ettiklerini belirtti.
Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi, eski Lübnan Başbakanı Hariri'nin 14 Şubat 2005'te uğradığı suikasta ilişkin davanın karar duruşmasını gerçekleştirildi.
Mahkeme, Hollanda'da 4 saatten fazla süren duruşmada, Hariri ve diğer 21 kişinin ölümüyle ilgili Hizbullah örgütü üyesi Selim Cemil Ayyaş'ı suçlu bulduğunu açıkladı.
Saad Hariri, duruşmanın ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, kendisinin diğer tüm Lübnanlılar gibi suçluların adil şekilde yargılanmasını istediğini ve bunun pazarlık konusu olmayacağını belirtti.
"KARARI KABUL EDİYORUZ"
Hariri, "Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi kararını açıkladı. Bizler de Hariri ve diğer tüm şehitlerin aileleri olarak kararı kabul ediyoruz. Adaletin işlemesi ve suçluların adalete teslim edilmesini istiyoruz, diyet hakkımızdan taviz vermeyiz." paylaşımında bulundu.
Ülkesi ve şehri olan Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamadan sonra bugün yeni bir talepte bulunacağını ifade eden Hariri, Hariri ve arkadaşları için adaletin sağlanmasına talip olduklarını kaydetti.
Lübnanlıların, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesi sayesinde ülke tarihindeki siyasi suikastlar zincirinde ilk defa gerçekleri öğrendiğini aktaran Hariri, "Bu önemli tarihi anın terör eylemini gerçekleştiren ve planlayanlara şu mesajı veriyor: Siyasette işlenen suçların cezasız kaldığı dönem son buldu artık." ifadelerini kullandı.
HİZBULLAH'A MESAJ
Lübnan halkının, bugünden itibaren ülkelerinin katil ve suçlular için bir sığınma yeri olmasını kabul etmeyeceklerinin altını çizen Hariri, şunları kaydetti:
"Bugün katiller şebekesinin saflarından çıktığı netleşen Hizbullah'tan bir fedakarlık gelmesi gerekiyor. Adalete teslim olmayacaklarını ve ceza görmeyeceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle suçluların adalete teslim olup cezalarını çekinceye kadar durmayacağım."
Hariri, babasının öldürüldüğü suikast davasının kararının açıklandığı bu anı 15 yıldır beklediklerini vurgulayarak, "Bu an, bizlere ne olursa olsun bir aile olarak kalacağımızı kanıtlıyor. Babamın bu sözünü hatırladım: Hiç kimse ülkesinden büyük değildir."
Lübnan Başbakanı Refik el- Hariri 2005 yılında, bomba yüklü araçla düzenlenen suikast sonucu korumaları ve yardımcılarıyla beraber hayatını kaybetmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!