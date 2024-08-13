Isaac Hayes'in ailesinden Donald Trump'a telif davası

Celine Dion'un ekibi tarafından sanatçının Instagram sayfasından şu açıklama yapılmıştı: Bugün, Celine Dion'un yönetim ekibi ve plak şirketi Sony Music, videonun, kaydın, müzik performansının ve Celine'in görünümünün izinsiz kullanıldığının farkına vardı. Dion, Montana'daki Donald Trump / JD Vance kampanya mitinginde 'My Heart Will Go On' şarkısını söylüyor. Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı onaylamıyor. Peki gerçekten bu şarkı mı?

Celine Dion'un ekibi, kullandığı son cümleyle Donald Trump'ın yaptığı şarkı seçimini ti'ye aldığını açıkça belli etmişti.