Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Isaac Hayes'in ailesinden Donald Trump'a telif davası - magazin haberleri

        Isaac Hayes'in ailesinden Donald Trump'a telif davası

        Donald Trump, 2020 seçiminde olduğu gibi yine şarkıları, izinsiz kullanmaya devam ediyor. Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi Trump'a dava açtı. Aile, 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 12:57 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2008'de hayatını kaybeden ABD'li ünlü müzisyen Isaac Hayes'in ailesi, Donald Trump'a dava açtı.

          Aile, Hayes'in 'Hold On, I’m Comin’ adlı şarkısını ABD seçim kampanyasında izinsiz kullanan Trump'ı uyardı.

        • 2

          "134 KEZ TELİF HAKKI İHLALİ YAPILDI"

          Aile adına yapıla açıklamada; "Isaac Hayes'in ailesi olarak, Donald Trump'a ve onun kampanyasına, 2022-2024 yılları arasındaki kampanya mitinglerinde 'Hold On, I’m Comin’ şarkısının izinsiz kullanımı nedeniyle 134 telif hakkı ihlali suçlamasıyla dava açıyoruz" denildi.

        • 3

          Açıklamada ayrıca; "16 Ağustos 2024'e kadar kullanımın durdurulmasını, ilgili tüm videoların kaldırılmasını, kamuya açık bir sorumluluk reddi beyanı ve 3 milyon dolarlık lisans ücretinin ödenmesini talep ediyoruz. Buna uyulmaması, daha fazla yasal işlemle sonuçlanacaktır" ifadesine yer verildi.

        • 4

          Isaac Hayes, 2008'de hayatını kaybettiğinde 65 yaşındaydı.

          David Porter ile birlikte yazdıkları 'Hold On, I’m Comin' şarkısını 1966'da soul müzik ikilisi Sam & Dave seslendirmişti. Oğlu Isaac Hayes III, şarkının telif hakkının Mart 2022'de Hayes ailesine devredildiğini söyledi.

        • 5

          TRUMP'I Tİ'YE ALDI

          Birkaç gün önce Celine Dion, 'Titanic' filmi için yazdığı 'My Heart Will Go On' şarkısını seçim mitinginde izinsiz kullanan Donald Trump'a hem tepki göstermiş hem de onu ti'ye almıştı.

        • 6

          Şarkı, Titanic'in batmasını ve bir aşkı hikâye edinen; Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerde yer aldığı 'Titanic' filmi için yazılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları şarkının ironik kullanımı nedeniyle Trump'la dalga geçince Dion da Trump ile alay edenler korosuna katılmıştı.

        • 7

          Celine Dion'un ekibi tarafından sanatçının Instagram sayfasından şu açıklama yapılmıştı: Bugün, Celine Dion'un yönetim ekibi ve plak şirketi Sony Music, videonun, kaydın, müzik performansının ve Celine'in görünümünün izinsiz kullanıldığının farkına vardı. Dion, Montana'daki Donald Trump / JD Vance kampanya mitinginde 'My Heart Will Go On' şarkısını söylüyor. Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı onaylamıyor. Peki gerçekten bu şarkı mı?

          Celine Dion'un ekibi, kullandığı son cümleyle Donald Trump'ın yaptığı şarkı seçimini ti'ye aldığını açıkça belli etmişti.

        • 8

          2020'DE DE İZİN ALMADI

          Donald Trump'a 2020'deki seçim kampanyalarında da izinsiz şarkı kullanımından dolayı davalar açılmıştı.

          Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Trump’a dava açmış, Trump'ın seçim çalışmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirmişti.

          Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan Trump'a bu duruma devam etmesi halinde dava açacağını açıklamıştı.

          Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon da Trump'ın seçim reklamında 'Air' filminden sesli kesit kullanmasına tepki göstermişti.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Yapay zeka 10 kat enerji tüketiyor!
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Habertürk Anasayfa