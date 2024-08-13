Isaac Hayes'in ailesinden Donald Trump'a telif davası
Donald Trump, 2020 seçiminde olduğu gibi yine şarkıları, izinsiz kullanmaya devam ediyor. Amerikan soul müziğin 2008'de hayatını kaybeden ikonik isimlerinden Isaac Hayes'in ailesi Trump'a dava açtı. Aile, 'Hold On, I'm Comin' şarkısını seçim mitinglerinde izinsiz kullanan Trump'ı telif hakkı ihlaliyle suçluyor
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2008'de hayatını kaybeden ABD'li ünlü müzisyen Isaac Hayes'in ailesi, Donald Trump'a dava açtı.
Aile, Hayes'in 'Hold On, I’m Comin’ adlı şarkısını ABD seçim kampanyasında izinsiz kullanan Trump'ı uyardı.
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"134 KEZ TELİF HAKKI İHLALİ YAPILDI"
Aile adına yapıla açıklamada; "Isaac Hayes'in ailesi olarak, Donald Trump'a ve onun kampanyasına, 2022-2024 yılları arasındaki kampanya mitinglerinde 'Hold On, I’m Comin’ şarkısının izinsiz kullanımı nedeniyle 134 telif hakkı ihlali suçlamasıyla dava açıyoruz" denildi.
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Açıklamada ayrıca; "16 Ağustos 2024'e kadar kullanımın durdurulmasını, ilgili tüm videoların kaldırılmasını, kamuya açık bir sorumluluk reddi beyanı ve 3 milyon dolarlık lisans ücretinin ödenmesini talep ediyoruz. Buna uyulmaması, daha fazla yasal işlemle sonuçlanacaktır" ifadesine yer verildi.
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Isaac Hayes, 2008'de hayatını kaybettiğinde 65 yaşındaydı.
David Porter ile birlikte yazdıkları 'Hold On, I’m Comin' şarkısını 1966'da soul müzik ikilisi Sam & Dave seslendirmişti. Oğlu Isaac Hayes III, şarkının telif hakkının Mart 2022'de Hayes ailesine devredildiğini söyledi.
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TRUMP'I Tİ'YE ALDI
Birkaç gün önce Celine Dion, 'Titanic' filmi için yazdığı 'My Heart Will Go On' şarkısını seçim mitinginde izinsiz kullanan Donald Trump'a hem tepki göstermiş hem de onu ti'ye almıştı.
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Şarkı, Titanic'in batmasını ve bir aşkı hikâye edinen; Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerde yer aldığı 'Titanic' filmi için yazılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları şarkının ironik kullanımı nedeniyle Trump'la dalga geçince Dion da Trump ile alay edenler korosuna katılmıştı.
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Celine Dion'un ekibi tarafından sanatçının Instagram sayfasından şu açıklama yapılmıştı: Bugün, Celine Dion'un yönetim ekibi ve plak şirketi Sony Music, videonun, kaydın, müzik performansının ve Celine'in görünümünün izinsiz kullanıldığının farkına vardı. Dion, Montana'daki Donald Trump / JD Vance kampanya mitinginde 'My Heart Will Go On' şarkısını söylüyor. Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bunu veya benzer bir kullanımı onaylamıyor. Peki gerçekten bu şarkı mı?
Celine Dion'un ekibi, kullandığı son cümleyle Donald Trump'ın yaptığı şarkı seçimini ti'ye aldığını açıkça belli etmişti.
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2020'DE DE İZİN ALMADI
Donald Trump'a 2020'deki seçim kampanyalarında da izinsiz şarkı kullanımından dolayı davalar açılmıştı.
Dünyaca ünlü Kanadalı müzisyen Neil Young, mitinglerinde şarkılarını izinsiz kullandığı için daha önce mektupla uyardığı Trump’a dava açmış, Trump'ın seçim çalışmasını 'görmezden gelme ve nefret kampanyası' olarak nitelendirmişti.
Efsanevi rock grubu Rolling Stones, şarkılarını izinsiz kullanan Trump'a bu duruma devam etmesi halinde dava açacağını açıklamıştı.
Hollywood yıldızları Ben Affleck ve Matt Damon da Trump'ın seçim reklamında 'Air' filminden sesli kesit kullanmasına tepki göstermişti.