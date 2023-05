HABERTURK.COM

Ş ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğiniz için en güzel ve en anlamlı ismi bulmak istiyorsanız Ş ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine mutlaka göz atın.

Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Şaban: Ramazandan önce gelen ay

Şadan: Sevinçli

Şadi: Sevinç, mutluluk

Şafak: Güneş doğmadan önce ufukta görülen ışık, aydınlık

Şah: Hükümdar

Şahan: Şahin

Şahap: Akan yıldız, kıvılcım

Şahbey: Üstün nitelikli, saygın, yüce

Şahdar: Dallı, budaklı ağaç.

Şahin: Küçük kuşlarla beslenen yırtıcı bir kuş sınıfı

Şahsuvar: İyi ata binen yiğit

Şaik: İstekli, hevesli olan

Şair: Şiir yazan, ozan

Şakir: Durumundan memnun olan, şükreden

Şamil: İçine alan, kapsayan

Şanal: Adın her yanda duyulsun anlamında

Şanalp: Ünlü yiğit

Şaner: Ünlü kişi

Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver

Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın anlamında

Şefi: Şefaat eden

Şefik: Şefkatli, acıması olan

Şefkat: Sevecenlik ve sevgi duygusu

Şehim: Akıllı ve kurnaz yiğit

Şehinşah: Şahların şahı, en büyük hükümdar

Şehlevent: Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı

Şehmuz: Hükümdar soyuna mensup

Şekib: Sabır, tahammüllü, dayanıklı olan

Şekibe: Sabırlı, dayanıklı

Şekür: Şükreden, şükredici

Şemsettin: Dinin güneşi

Şemsi: Güneşle ilgili

Şenay: Parlak ay

Şencan: Neşeli ve cana yakın

Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek

Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse

Şengün: Neşeli gün; ve güneş gibi kimse

Şeniz: Neşeliyiz anlamında

Şenol: Her zaman neşeli ol

Şensal: Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin.

Şensoy: Soyu şen olan

Şentürk: Neşeli ve mutlu Türk

Şerafettin: Dinlerin en şereflisi

Şeref: İyi ahlak ve faziletten doğan manevi güç

Şerif: Şerefli, temiz

Şevket: Büyüklük

Şevki: Güçle, şevkle ilgili

Şinas: Anlayan, tanıyan, bilen

Şinasi: Anlamakla ilgili

Şiran: Kaleler, hisarlar

Şiraz: Türk müziğinde eski bir makam

Şirzat: Aslan gibi güçlü kişi

Şiyar: Duyarlı, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan kişi

Şükran: Gönül borcu, minnettarlık

Şükrü: Şükür ve minnettarlık anlamında

Haberi Hazırlayan : Türker Üner