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Ş ile başlayan erkek isimleri: Ş harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları nelerdir?

Ş ile başlayan erkek isimleri, ailelerin bebekleri için tercih edeceği pek çok ismin yer aldığı bir kategoridir. Bebek bekleyen evli çiftlerin isim araştırması sırasında sık sık incelediği Ş harfi ile başlayan erkek bebek isimleri hem anlam hem de söyleniş biçimi nedeniyle Türkiye’de en çok kullanılan isimlerden oluşur. Siz de dünyaya gelmesini sabırsızlıkla beklediğiniz oğlunuz için isim araştırıyorsanız içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Giriş: 06.05.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Ş ile Başlayan Erkek İsimleri: Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
HABERTURK.COM

Ş ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğiniz için en güzel ve en anlamlı ismi bulmak istiyorsanız Ş ile başlayan erkek bebeği isim önerilerine mutlaka göz atın.

Ş Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Şaban: Ramazandan önce gelen ay
Şadan: Sevinçli
Şadi: Sevinç, mutluluk
Şafak: Güneş doğmadan önce ufukta görülen ışık, aydınlık
Şah: Hükümdar
Şahan: Şahin
Şahap: Akan yıldız, kıvılcım
Şahbey: Üstün nitelikli, saygın, yüce
Şahdar: Dallı, budaklı ağaç.
Şahin: Küçük kuşlarla beslenen yırtıcı bir kuş sınıfı

Şahsuvar: İyi ata binen yiğit
Şaik: İstekli, hevesli olan
Şair: Şiir yazan, ozan
Şakir: Durumundan memnun olan, şükreden
Şamil: İçine alan, kapsayan
Şanal: Adın her yanda duyulsun anlamında
Şanalp: Ünlü yiğit
Şaner: Ünlü kişi
Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın anlamında
Şefi: Şefaat eden
Şefik: Şefkatli, acıması olan
Şefkat: Sevecenlik ve sevgi duygusu
Şehim: Akıllı ve kurnaz yiğit
Şehinşah: Şahların şahı, en büyük hükümdar
Şehlevent: Leventlerin şahı, boylu poslu, canlı, yakışıklı
Şehmuz: Hükümdar soyuna mensup

Şekib: Sabır, tahammüllü, dayanıklı olan
Şekibe: Sabırlı, dayanıklı
Şekür: Şükreden, şükredici
Şemsettin: Dinin güneşi
Şemsi: Güneşle ilgili
Şenay: Parlak ay
Şencan: Neşeli ve cana yakın
Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
Şengül: Neşeli ve gül gibi kimse
Şengün: Neşeli gün; ve güneş gibi kimse
Şeniz: Neşeliyiz anlamında
Şenol: Her zaman neşeli ol
Şensal: Neşeni çevrene yay, herkes neşelensin.
Şensoy: Soyu şen olan
Şentürk: Neşeli ve mutlu Türk
Şerafettin: Dinlerin en şereflisi
Şeref: İyi ahlak ve faziletten doğan manevi güç
Şerif: Şerefli, temiz
Şevket: Büyüklük
Şevki: Güçle, şevkle ilgili

Şinas: Anlayan, tanıyan, bilen
Şinasi: Anlamakla ilgili
Şiran: Kaleler, hisarlar
Şiraz: Türk müziğinde eski bir makam
Şirzat: Aslan gibi güçlü kişi
Şiyar: Duyarlı, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan kişi
Şükran: Gönül borcu, minnettarlık
Şükrü: Şükür ve minnettarlık anlamında

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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